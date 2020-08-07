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Kumpas mağdurlarına kritik görevler

Deniz Kuvvetleri'nde bu yıl ataması yapılan 36 amiralden 18'ini FETÖ kumpaslarından mağdur olan isimler oluşturdu. Atamalarla Deniz Kuvvetleri'nde oramiral sayısı ikiye çıktı
 07 Ağustos 2020 08:10
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Kumpas mağdurlarına kritik görevler

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Yüksek Askeri Şura'nın 22 Temmuz'da toplanmasının ardından yeni görev yerlerine atanan ve terfi eden amiral ve generallere ilişkin karalrar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ'nün askeri casusluk, Balyoz kumpas davalarında yargılanan isimlere önemli görevler verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi bir yıl uzatılırken FETÖ'nün hedefi olan Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu da oramiralliğe yükselerek mevcut görevinde kaldı. Böylece Deniz Kuvvetleri'nde oramiral sayısı ikiye çıktı.

Kumpas davalarından 3 yıl hapis yatanlardan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Amfibi Görev Grup Komutanlığı'ndan Genelkurmay Lojistik Daire Başkanlığı'na, Harekat Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na getirildi.

Balyoz kumpasından hapis yatan ve ardından TSK'ya geri dönerek tuğamiralliğe yükselen Hasan Özyurt da Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı'na atandı. İki yıldır Aksaz'da Güney Görev Grup Komutanı olarak görev yapan Özyurt, Doğu Akdeniz ve Ege'de yürütülen faaliyetlerde önemli görevler icra etti, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine koruma sağlayan gemilerini koordine ediyordu.

Boğaz, Okyay'a emanet

Kumpas mağduru tuğamiraller Ramazan Özoğul, Kuzey Görev Grup Komutanlığı'na; Mehmet Emre Sezenleri Güney Görev Grup Komutanlığı'na; Aykut Manioğlu Batı Görev Grup Komutanlığı'na getirildi. Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Donanma Komutanlığı'na Kurmay Başkanı olurken Balyoz'dan 3 yıl yatan İstanbul Boğaz Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik de Mayın Filo'nun başına geçti. Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay da Çanakkale Boğaz Komutanı oldu. Balyoz kumpasından 3 yıl hapis yatan Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar Deniz Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı oldu. FETÖ'nün casuslukla suçladığı Tuğamiral Yalçın Özkütük ise İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

Tuğamiraller Özgür Özcan Altunbulak, MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı'na; Rafet Oktar, Deniz Harp Enstitüsü Müdürlüğü'ne; Ramis Akın Deniz Kuvvetleri Tetkik Başkanlığı'na getirildi. Askeri Casusluk ve Balyoz davalarından yargılanan Tuğamiral Nejat İnanır ise Deniz Kuvvetleri Harekat ve Eğitim Daire Başkanı oldu.

Kardak kahramanı yuvasına döndü

2018'deki YAŞ kapsamında terfi eden ve Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden çıkan ilk amiraller olan Mustafa Turhan Ecevit ile Ercan Kireçtepe'nin de görev yerleri değişti. Tuğamiral Kireçtepe SAT Komutanı olurken, Tuğamiral Ecevit ise İstanbul Boğaz Komutanlığı'na atandı. Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkıp Türk Bayrağı diken timde görev yapmıştı. Her iki isim de kumpas davalarından cezaevinde yatmıştı.

Yaycı'nın yerine Şirin geldi

Libya anlaşmasının mimari olarak bilinen ve geçtiğimiz mayıs ayında TSK'dan istifa eden Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı'nın yerine ise Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin getirildi. Şirin, darbeciler tarafından 15 Temmuz gecesi derdest edilmişti. Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümamiral Kadir Yıldız da Güney Deniz Saha Komutanlığı'na atandı.
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