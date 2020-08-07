1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' tavrı netleşiyor! 'Gitme, kal' demeyecek

CHP ile ipleri kopma noktasına gelen İnce'nin, yeni bir parti kurmak için temaslarını sürdürdüğü iddia edilirken, Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi kararından vazgeçirmek için bir görüşme niyeti olmadığı öğrenildi.
 07 Ağustos 2020 08:13
Yazdır
Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' tavrı netleşiyor! 'Gitme, kal' demeyecek

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili tartışmaların, yeni açıklamalarla büyütülmemesi konusunda kurmaylarını uyardı. Gelişmelerle ilgili "temkinli" tavrını koruyan Kılıçdaroğlu'nun, İnce'yi kararından vazgeçirmek için bir görüşme niyetinin bulunmadığı öğrenildi. CHP liderinin yarın Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında yapacağı konuşmada, isim vermeden dahi olsa, tartışmalara bir yanıt verebileceği belirtiliyor. CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, yeni parti kuracağı iddiası üzerine başlayan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Partisiyle ipleri koparma noktasına gelen İnce'nin, yeni bir partide siyaset yapma konusunda kararlı olduğu ve temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Çalışmalarına ağırlıklı olarak İstanbul'da devam eden İnce'nin, parti kurma düşüncesiyle ilgili nihai kararını vermek için son kamuoyu araştırmalarından çıkacak sonucu da dikkate alacağı ifade ediliyor. Şu ana kadar kendi ağzından bir açıklama yapmayan İnce'nin kararını olgunlaştırdıktan sonra kamera karşısına geçeceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu temkinli

Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise tartışmalarla ilgili "temkinli" tavrını koruyor. Zaman zaman sessiz kalmakla eleştirilen CHP yönetiminin, İnce'den net bir açıklama gelene kadar bu tutumunu sürdürmekte kararlı olduğu belirtiliyor. Antalya tatilini tamamlayarak Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu'nun da son gelişmeleri bazı yakın kurmaylarıyla değerlendirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun, tartışmaların yeni açıklamalarla büyütülmemesi konusunda kurmaylarını uyardığı belirtildi. İnce cephesindeki gelişmeleri takip eden Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda bir hamle yapmaktan yana olmadığı da ifade edildi. Bu kapsamda CHP liderinin, İnce'yi bir görüşmeye davet ederek, yeni parti kurma kararından vazgeçirmeye çalışmak gibi bir niyetinin de bulunmadığı kaydedildi.

PM'de konuşacak

Kılıçdaroğlu, kurultayda belirlenen yeni PM üyeleriyle ilk toplantısını yarın yapacak. CHP lideri, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantının açılışında PM'nin yeni üyelerine seslenecek. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasında isim vermeden de olsa yeni parti tartışmalarıyla ilgili bir mesaj verebileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, PM'nin 60 üyesi arasından seçeceği Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yeni üyelerini de yarın ya da pazar açıklaması bekleniyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cemal Enginyurt o sözlerine açıklık getirdi
07 Ağustos 2020 08:45		 Fahrettin Koca: Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz
07 Ağustos 2020 08:43
Kumpas mağdurlarına kritik görevler
07 Ağustos 2020 08:10		 AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor
07 Ağustos 2020 08:02
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
07 Ağustos 2020 07:08		 'Ankara Sözleşmesi ile yola devam ederiz'
07 Ağustos 2020 06:50
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
07 Ağustos 2020 06:06		 AB: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor
07 Ağustos 2020 01:00
Yanan orman alanlarına villa yapılır mı?
07 Ağustos 2020 00:04		 7 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Ağustos 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:58 - Bilim Kurulu Üyesi: Özel okullar da 31 Ağustos'u beklesin08:49 - Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı08:47 - TBB ekonomi zirvesi gerçekleştirdi08:45 - Cemal Enginyurt o sözlerine açıklık getirdi08:43 - Fahrettin Koca: Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz08:41 - Macron: Lübnan'a biz karışmazsak Türkler karışır
08:37 - Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti08:35 - Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname08:24 - Dereye verdiği elektriğin akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti08:23 - Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!08:13 - Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' tavrı netleşiyor! 'Gitme, kal' demeyecek08:10 - Kumpas mağdurlarına kritik görevler
08:05 - Terörle mücadelenin yeni A takımı08:02 - AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor07:57 - Kardeş katili: Babam bize ilgi göstermezken kardeşimin üzerine titriyordu07:45 - SGK kaplıca tedavisi konusunda vatandaşları uyardı07:43 - Adana'da PKK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
07:25 - Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Utanmaz darbeci: Katile şehit deyip tehdit etti
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
'Ankara Sözleşmesi ile yola devam ederiz'
Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı
Terörle mücadelenin yeni A takımı
Kardeş katili: Babam bize ilgi göstermezken kardeşimin üzerine titriyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
menekşe 1
kurban eti 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
michael reiziger 1
diş çürüğü 2
04.08.2020 beyrut'taki patlama 1
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
domates peynir ekmek 1
into the night 2
gram altın 6
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Kofçaz Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 24 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam