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Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs'e karşı 5 aşamalı önlem önerisinde bulundu.
 07 Ağustos 2020 08:23
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Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 5 aşamalı önlem planı: Mesailer kademelendirilmeli, toplanmalara sınırlama gelmeli Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs'e karşı 5 aşamalı önlem önerisinde bulundu.

Ceyhan, bu adımları Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de geçtiğimiz günlerde görüştüğünü açıkladı. İşte Ceyhan'ın uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97'sini önleyeceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre 5 aşama şöyle:

1) Mesailer kademelendirilmeli: İşyerleri çalışanlarını farklı saatlerde işe başlatmalı. Bu, toplu taşımalarda yığılmaların önüne geçmeyi sağlar.

2) Toplanmalara sınırlama gelmeli: Arkadaş, akraba toplanmaları 10'u geçmemeli. Taziye evlerinde aynı anda en fazla 15 kişi olmalı. O kişiler çıktıktan sonra yeni kişiler gelebilmeli. Tabii ki maske, mesafe kuralı uygulanarak. Asker uğurlama törenleri 25 kişiyi geçmemeli. Düğün ve nişanlarda açık veya kapalı mekana göre değişen, metrekareye bağlı kişi sayısı belirlenmeli.

3) İnsanlar gittikleri adreslerde kaydedilmeli: Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de virüs taşıyanların gittikleri illerde yeni vakalar oluşturmaları. Örneğin İstanbul, Ankara gibi illerden Diyarbakır, Gaziantep, Isparta'ya gelip odak oluşturuyorlar. Bu nedenle insanlar gittiği adreslerde kaydedilmeli. Herkese kurallara uyacaklarına dair (maske, mesafe, hijyen) belge imzalatılmalı. Yapılan kontrollerde kişinin kurallara uymadığı görülürse yüksek cezalar verilmeli.

4) Günde 100 bin test yapılmalı: Test politikası değişmeli. Türkiye'de günlük 100 bin test yapılmalı. Günlük test sayısının belirtisi olmayan kişilere yönelik de olması gerekiyor. 'Bu kişi hasta mı' diye yapılan testin yanında, 'Bu kişi virüsü bulaştırıyor mu' diye de test yapılmalı. Örneğin, sağlık personeline gişe ve danışma memurlarına, şoförlere, hizmet personeline, uçaktaki kabin görevlilerine mutlaka test yapılmalı. Çünkü bu kişilerin bulaştırıcılık oranları yüksek.

5) 65 yaş üzerine güvenli alan ve zaman dilimi ayarlanmalı: 65 yaş ve üzeri kişiler için güvenli alanlar ve zaman dilimleri ayarlanmalı. 'Sizin için şu parklarda, şu sahilde güvenli ortam oluşturduk' denmeli. Korkudan evden çıkamayan önemli sayıda kişi var. Bu insanlar dışarı çıkabilmeli. Örneğin vergi dairelerinde, bankalarda sadece o kişilere belli zaman dilimlerinde hizmet verilmeli.
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