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Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti

Tüketici kredisinde ise faiz oranı 1.12'ye çıkarken taşıt kredisinde de 0,82 olan faizler yüzde 1.17'ye yükseltildi.
 07 Ağustos 2020 08:37
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Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti

Kamu bankalarının hayata geçirdiği 'avantajlı konut kredisi' paketinin ikinci el konut kısmının faiz oranlarında değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda 0.79 olan faiz oranı 120 ay vade için 0,87'ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı.

SIFIR KONUTLARDA 12 ÖDEMESİZ DÖNEM KALDIRILDI

Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Böylece sıfır konut alanlar kredi ödemelerine hemen başlayacak.

TÜKETİCİ VE TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ DE YÜKSELTİLDİ

Tüketici kredisinde ise faiz oranı 1.12'ye çıkarken taşıt kredisinde de 0,82 olan faizler yüzde 1.17'ye yükseltildi.

SIFIR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yeni (sıfır) konutlar için %0,64 ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kullanılabiliyor.

Ziraat Bankasının sitesinden sorgulama yapmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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