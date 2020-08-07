Macron: Lübnan'a biz karışmazsak Türkler karışır
|07 Ağustos 2020 08:41
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu.
"SON AYLARDA ÇOK ŞEY KÖTÜYE GİTTİ"
Lübnan halkının içerisinde bir öfkenin bulunduğunu aktaran Macron, "Lübnan'da Cumhurbaşkanının değişmesinden mi yanasınız?" sorusuna, "Özgür, egemen ve gururlu bir Lübnan'a saygı duyuyorum. Bu öfke gençlerdeki enerjiyi ve halktaki gücü gösteriyor. Son aylarda çok şey kötüye gitti." şeklinde yanıt verdi.
Macron, gelecek 3 haftanın Lübnan'ın geleceği için belirleyici olacağını söyledi.
Lübnan halkının yanında bulunmanın Fransa'nın sorumluluğu olduğunu ifade eden Macron, Lübnanlı yöneticilere emir vermediğini savundu.
"FRANSA ROLÜNÜ OYNAMAZSA, LÜBNAN'IN İÇ İŞLERİNE KARIŞAN TÜRKLER OLACAK"
Macron, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddederek, "Kardeşlik ve yardım söz konusu. Yanılmayın. Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan'ın iç işlerine karışan İranlılar, Türkler, Suudlular ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bu ülkelerden bazıları bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nı ziyaret etmişti. Macron ayrıca Avn, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmişti.
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