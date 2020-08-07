1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı.
 07 Ağustos 2020 08:35
Yazdır
Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname

ABD Başkanı Trump, Çin merkezli TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname imzaladı.

Her iki uygulama için ayrı ayrı yayımlanan kararnamelerde, Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

Kararnamelerde, ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı.

ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Macron: Lübnan'a biz karışmazsak Türkler karışır
07 Ağustos 2020 08:41		 FBI ünlü Youtuber'ın evini bastı
07 Ağustos 2020 06:40
Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
06 Ağustos 2020 19:53		 John Bolton: Erdoğan'ın Trump'ı nasıl ikna etmeyi başardığını ben de anlayamıyorum
06 Ağustos 2020 18:55
Trump aşı için net tarih verdi
06 Ağustos 2020 17:06		 Oxford'un geliştirdiği aşıda Eylül'de teslimat başlıyor... Fiyatı da belli oldu
06 Ağustos 2020 16:42
Türkiye'den Almanya'ya gidenler 'virüs testi' ibraz edecek
06 Ağustos 2020 13:39		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 981 bini geçti
06 Ağustos 2020 09:56
Beyrut'ta patlamaya düğün çekiminde yakalandılar
06 Ağustos 2020 07:25		 Yunanistan'daki Kurşunlu Camii'ne çirkin saldırı
06 Ağustos 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:58 - Bilim Kurulu Üyesi: Özel okullar da 31 Ağustos'u beklesin08:49 - Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı08:47 - TBB ekonomi zirvesi gerçekleştirdi08:45 - Cemal Enginyurt o sözlerine açıklık getirdi08:43 - Fahrettin Koca: Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz08:41 - Macron: Lübnan'a biz karışmazsak Türkler karışır
08:37 - Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti08:35 - Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname08:24 - Dereye verdiği elektriğin akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti08:23 - Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!08:13 - Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' tavrı netleşiyor! 'Gitme, kal' demeyecek08:10 - Kumpas mağdurlarına kritik görevler
08:05 - Terörle mücadelenin yeni A takımı08:02 - AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor07:57 - Kardeş katili: Babam bize ilgi göstermezken kardeşimin üzerine titriyordu07:45 - SGK kaplıca tedavisi konusunda vatandaşları uyardı07:43 - Adana'da PKK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
07:25 - Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Utanmaz darbeci: Katile şehit deyip tehdit etti
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
'Ankara Sözleşmesi ile yola devam ederiz'
Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı
Terörle mücadelenin yeni A takımı
Kardeş katili: Babam bize ilgi göstermezken kardeşimin üzerine titriyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.08.2020 beyrut'taki patlama 1
into the night 2
Telegram 1
peynirli muz kızartması 1
michael reiziger 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 2
onların doları varsa bizim allah'ımız var 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
kullanmak 2
bunya virüsü 2
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Kofçaz Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 24 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam