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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
|07 Ağustos 2020 08:49
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