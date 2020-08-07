Bilim Kurulu Üyesi: Özel okullar da 31 Ağustos'u beklesin
|07 Ağustos 2020 08:58
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Okulların açılıp açılmayacağı netlik kazanmazken, Sağlık Bakanlığı ile Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) görüşmeleri hızlandırdı.
Özel okullar için 17 Ağustos, devlet okulları için 31 Ağustos tarihi için hazırlıklar sürüyor. Bir yandan da okullarda alınacak tedbirler belirlenmeye başlandı. Hürriyet'e bilgi veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Okulların açılıp açılmayacağını o haftaki vaka sayıları belirleyecek" dedi.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Vatandaşları, kurallara daha sıkı uymaları konusunda uyaran Yamanel, "Ben, özel okulların açılma tarihi olarak 31 Ağustos'u beklemelerini tavsiye ederim. Okullar açılırsa da çok ciddi önlemler alınacak. Aile de pozitif vaka bildirimi de sorgulanacak. Velilere taahhütname imzalatılacak. Okullarda COVID eğitimi verilecek. Ben öğrencilerin vatandaşımızdan daha uyumlu olacağını düşünüyorum" dedi.
OKULLARDA SIKI TEDBİR
Okulların açılmasıyla birlikte alınacak tedbirler şöyle sıralanıyor:
Okullar açılmadan önce önlemler okulun varsa web sayfasından yayınlanacak,
veliler ayrıca e-okul, e-posta, SMS gibi iletişim kanalları ile bilgilendirilecek.
Çocuğu mümkünse her gün aynı veli bırakıp alacak. Büyükanne ya da büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar, öğrencileri bırakıp almayacak.
Okulda bulunan 12 yaş üzeri öğrenciler ile öğretmen ve diğer çalışanlar maske takacak, bina girişinde maske bulundurulacak.
Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılacak.
Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı kontrol edilecek.
Öğrenciler, aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacak.
Koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerler dönüşümlü kullanılacak.
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