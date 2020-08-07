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Öğretim üyesi, kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı

Eskişehir'de Aile Sağlığı Merkezi'ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu'na (31) saldırırken, araya giren Aytekin Aykın'a (50) da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.
 07 Ağustos 2020 09:15
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Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan D.K., eşi ve kızı ile birlikte Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. D.K., avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. için Dr. Ezgi Çalıkuşu'ndan sağlık raporu verilmesini istedi. Dr. Çalıkuşu ise raporun ayrıntılı ve özellikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek devlet hastanesinden alınması gerektiğini söyledi. Öfkelenen D.K. iddiaya göre hakaret ederek raporun verilmesinde ısrarcı oldu. Çıkan tartışma sırasında D.K., sesleri diğer odadan duyarak gelen merkezin diğer doktoru Aytekin Aykın ile tartıştı. D.K., bir süre tartıştığı doktorlara saldırdı. Merkezdeki görevlilerin ve bekleyen hastaların araya girmesine rağmen saldırısını sürdüren D.K., Dr. Aytekin Aykın'a da tekme attı. Eşi ve kızının sakinleştirmeye çalıştığı D.K. bir süre sonra merkezden ayrıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Doktorlar Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, beyaz kod uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merkezin güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, D.K.'nin yaşanan tartışmanın ardından doktorlara saldırarak tekme attığı görüldü. Doktorlar Çalıkuşu ve Aykın, Odunpazarı Polis Merkezi'ne giderek D.K., eşi ve kızından şikayetçi oldu. Ayrıca tehdit ettiği gerekçesiyle D.K. ve ailesine karşı 15 gün koruma kararı aldırdı.

Doktor Ezgi Çalıkuşu istedikleri sağlık raporunun devlet hastanesinden alınması gerektiğini söylediğinde hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını belirtti. Tüm yaşananların güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ifade eden Çalıkuşu, "Avukatlık stajı için sağlık raporu almaya geldiler. Ben kişiyi devlet hastanesine sevk edeceğimi söyledim. Daha sonra babası özellikle doçent doktor ve öğretim görevlisi olduğunu söyleyerek ısrarla raporu istedi. Daha ayrıntılı bir rapor olması gerekiyordu, devlet hastanesine sevk ettim. Raporu temin edemeyince, üzerimize yürüdü. Kişinin avukat adayı, babasının öğretim görevlisi olması bizi üzdü. Üzerime yürüdü, elini kaldırıp vurmak istedi. Diğer hekim arkadaşımız Aytekin Bey engel oldu, darptan o şekilde ben kurtuldum, ama diğer arkadaşımız darp edildi. Tekme, küfürler ve 'bekleyin 10 dakika sonra geleceğim, size gününüzü göstereceğim' şeklinde tehdit edildik. İznimiz olmadığı halde kızı tarafından videomuz çekildi. Yaşanabilecek en kötü şeyleri eğitimli insanlarla yaşadık. Polise ihbarda bulunduk, darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Sağlık çalışanları olarak alkış beklemiyoruz ama saygı bekliyoruz" dedi.

"ARAYA GİRMESEM DOKTOR HANIMI YUMRUKLAYACAKTI"

Doktor Aytekin Aykın da D.K., kızı ve eşinden şikayetçi oldu. Bir akademisyenin sağlık çalışanına saldırmasını kabul edemediğini belirten Aykın, "Pandemi sürecinde sağlık personelinin cansiperane çalıştığı, kadına şiddetin bu kadar gündem olduğu bir dönemde böyle bir olayın, akademisyen, eğitimli kişilerle yaşanmış olması bizi kat kat üzdü. Ben kendi odamdaydım gürültüleri duyarak alt kata indim. Ben araya girmesem kişi, doktor hanımı yumrukluyordu. Tam o dakikada yetiştim. Ondan sonra tabi bana tekme attı, vurma, kırma, hakaret, tehdit hepsi vardı. Kamera kayıtlarında da var, orada yaşlı hastalarımız vardı. 80 yaşındaki hastamız bile araya girdi. Çok üzücü bir olay. Bunun cezasız kalmasını istemiyoruz. Bir akademisyen gelecek bir kadın doktoru yumruklayacak. Bunun daha ötesi ne olabilir ki? Anlaşılır, kabul edilir bir durum değil. Şikayetçiyiz, sonuna kadar da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.
DHA
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