Motorine 16 kuruş zam geliyor
Motorine zam geliyor... Gece yarısından itibaren 16 kuruşluk zam bekleniyor.
|07 Ağustos 2020 09:36
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NTV'de yer alan son dakika haberine göre Motorine 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.
Zam bu gece'den itibaren geçerli olacak
Artışın zamanlaması ve miktarı üst makamlar tarafından değerlendirilecek, bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 16 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve LPG'de zam beklenmiyorDolar/TL, 7,29 seviyesinden işlem görüyor
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