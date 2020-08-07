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Motorine 16 kuruş zam geliyor

Motorine zam geliyor... Gece yarısından itibaren 16 kuruşluk zam bekleniyor.
 07 Ağustos 2020 09:36
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NTV'de yer alan son dakika haberine göre Motorine 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Zam bu gece'den itibaren geçerli olacak

Artışın zamanlaması ve miktarı üst makamlar tarafından değerlendirilecek, bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 16 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve LPG'de zam beklenmiyor

Dolar/TL, 7,29 seviyesinden işlem görüyor
NTV
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