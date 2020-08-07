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Denizli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
|07 Ağustos 2020 09:46
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Sofular Mahallesi'nde Mehmet Çoban'ın kullandığı 20 KE 234 plakalı traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü güçlükle çıkardı.
112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Çoban'ın cenazesi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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