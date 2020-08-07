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Davutoğlu: Ben hiçbir zaman kendimi sağcı olarak görmedim

Ahmet Davutoğlu 'Ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman' açıklamasında bulundu.
 07 Ağustos 2020 09:48
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Davutoğlu: Ben hiçbir zaman kendimi sağcı olarak görmedim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Gör Beni" programına konuk oldu.

Akademik ve siyasi hayatına, aile yaşamına ve çocukluğuna dair anılarını paylaşan Davutoğlu, sol bir ortamda büyüdüğünü ifade etti.

Davutoğlu kendisinin sağcı olarak görmediğini ise şu ifadelerle anlattı:

"Sol-sağ denklemi içinde de sol bir ortamda büyüdüm. İstanbul Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi. Ama ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman. Fakat ilgilendiğim alanlar bu toplumun o klasik değerlerine olan saygım dolayısıyla bu ikisinin mezcetmeye çok çalıştım. Marksist literatürü de ortaokul çağlarında okuduk hepimiz o günkü şartlar gereği."
Memurlar.Net
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