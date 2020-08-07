Adalet Bakanlığı, görevde yükselme başvuruları başladı
|07 Ağustos 2020 09:50
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Milli eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği için başvuru almaya başladı.
05 Eylül 2020 Tarihinde Yapılacak Olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Sınavı Başvurusu
05 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Sınavı başvurusu https://basvuru.meb.gov.tr
adresinden gerçekleştirilecektir. Adaylar https://basvuru.meb.gov.tr
adresine e-devlet şifresi ile giriş yapıp ilgili sınava ait linke tıklayarak
başvuru sayfasına erişebilecektir. Adaylara ait kişisel bilgiler ve iletişim
bilgileri e-devlet üzerinden, sınav grubu ve özür durumu bilgileri ise ilgili
kurumdan alınmaktadır. Kişisel ve iletişim bilgileri güncellemeleri için e-devlet
bilgileriniz tarafınızca, sınav grubu ve özür durumu bilgileriniz ise kurumunuz
tarafından güncellendikten sonra başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Başvuru işleminizi
gerçekleştirdikten sonra başvuru raporu alabilirsiniz. Başvuru sürecinde onay
işlemi bulunmamaktadır.
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