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Adalet Bakanlığı, görevde yükselme başvuruları başladı

Milli eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği için başvuru almaya başladı
 07 Ağustos 2020 09:50
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Adalet Bakanlığı, görevde yükselme başvuruları başladı

Milli eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği için başvuru almaya başladı.

05 Eylül 2020 Tarihinde Yapılacak Olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurusu

05 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvurusu https://basvuru.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Adaylar https://basvuru.meb.gov.tr adresine e-devlet şifresi ile giriş yapıp ilgili sınava ait linke tıklayarak başvuru sayfasına erişebilecektir. Adaylara ait kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri e-devlet üzerinden, sınav grubu ve özür durumu bilgileri ise ilgili kurumdan alınmaktadır. Kişisel ve iletişim bilgileri güncellemeleri için e-devlet bilgileriniz tarafınızca, sınav grubu ve özür durumu bilgileriniz ise kurumunuz tarafından güncellendikten sonra başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Başvuru işleminizi gerçekleştirdikten sonra başvuru raporu alabilirsiniz. Başvuru sürecinde onay işlemi bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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