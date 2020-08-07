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Komşularının düğününe gittiler virüse yakalandılar

Komşularının düğününe gittiler korona virüse yakalandılar
 07 Ağustos 2020 09:53
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Komşularının düğününe gittiler virüse yakalandılar

Erzurum'da bir apartmanda oturan bazı vatandaşların korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı apartman karantina altına alındı. Komşularının düğününe gittikten sonra korona virüse yakalandıklarını belirten vatandaşlar "Sakın sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin oluyor" uyarısını yaptı.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Perihan ve Şeref Ünlü çifti, apartman komşularının düğününe gitti. Düğün sonrası çift, mide bulantısı, ateş, baş ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye giderek korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine oturdukları apartman karantina altına alındı. Ev içinde 10 kişinin yaşadığını belirten Şeref Ünlü, hepsinin korona virüs hastası olduğunu söyledi.

"Sakın düğünlere gitmeyin"

Uzun zamandır kendilerini koruduklarını ifade eden Perihan Ünlü, "Sakın sakın düğüne gitmeyin. 6 aydır kendimizi koruyoruz, dezenfektanla, hijyenle, maskeyle kendimizi koruduk. Apartmanda düğün vardı. Kalktık düğün salonuna gittik sadece ateş ölçüyorlardı başka bir şey yok. İçeriye girdik oturduk, kimseyle temasımız olmadı ama salonda 2-3 tane Covid vaka varmış. Düğün sonrası akraba oldukları için eve giriyorlar bulaştı bize de. Pazartesi başladı şikayetlerimiz mide bulantısı, ateş gibi. Hepimiz böyleyiz" dedi.

"Nikah yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin"

Düğünlere gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Perihan Ünlü, "Bize ne deyin, insanlar evlenecekmiş, düğün yapacakmış. Bırakın ertelesinler biraz geç evlensinler. Nikah yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin. Biz kendimizi ne kadar koruyorsak insanlar bunu yapmıyor. Bina komple karantinada" diye konuştu.

"Kimse bana bulaşma demesin, dehşet bir hastalık"

Soysal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Şeref Ünlü ise, "Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Sosyal mesafeye, maske takımına uysunlar. Bu hastalığı çeken bilir çok zor bir hastalık. Kimse demesin bana bulaşmaz diye, oluyor. Dehşet bir hastalık. Evde 10 kişiyiz. Hepsi hasta" şeklinde konuştu.

Öte yandan, karantina altında olan binadan bazı vatandaşların rahatlıkla alışverişe çıkması ise tepki topladı.
İhlas Haber Ajansı
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