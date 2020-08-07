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Bu ilçeye dilenci uğramıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan vatandaşların çoğunun akraba olması ve ihtiyaç anında birbirlerine yardım etmeleri nedeniyle ilçede şimdiye kadar dilenciye rastlanmadı.
 07 Ağustos 2020 09:57
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Bu ilçeye dilenci uğramıyor

Yaklaşık 6 bin nüfusu bulunan Beytüşşebap'da belediye ekipleri, bugüne kadar dilencilere yönelik bir operasyon gerçekleştirmedi.

İlçede yaşayan vatandaşların büyük bir bölümünün akraba olması ve ihtiyaç anında birbirlerine yardım etmesi nedeni ile kente dilenci uğramadı. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçede bir dilenci dahi görmediklerini söyledi. Aşan, "İlçemiz tarihi bir yerleşim yeri. Buranın ulaşımı zor ayrıca buranın yapısı da tamamen akrabalık hukukuna dayalı.

Burada hemen herkes birbiriyle akraba olduğundan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım ediyorlar. Tabi gönül ister ki dilencilik hiç olmasın ama bunu suistimal eden insanlar var. Çok şükür ilçemizde bir dilenciye rastlanmadı. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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