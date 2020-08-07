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Sahte EFT belgesi göstererek alışveriş yapmaya çalıştı

Denizli'de sahte EFT belgesi göstererek alışveriş yapmaya çalışan 2 kişi aranıyor
 07 Ağustos 2020 10:40
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Denizli'de bir tekel bayi, dükkanına gelen iki kişinin, kendisine EFT yoluyla para göndermiş gibi yapıp 3 bin 200 lira değerinde sigara ve içki aldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Pamukkale ilçesinde tekel bayi işleten Ali Yıldız, dükkanına gelen 2 kişinin, 3 bin 200 lira değerinde sigara ve içki aldığını ve sahte EFT belgesi göstererek, ücreti banka hesabına göndermiş gibi yaptıklarını ileri sürdü.

Jandarma, şikayet üzerine, güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri şüphelileri arama için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, bölgedeki başka market ve restoranlara giderek burada da benzeri yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları iddia edildi.

Görüntülerde iş yerine giren şüphelilerin alışveriş yapması ve cep telefonunu Yıldız'a göstermesi yer alıyor.

Memurlar.Net
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