Sahte EFT belgesi göstererek alışveriş yapmaya çalıştı

Denizli'de bir tekel bayi, dükkanına gelen iki kişinin, kendisine EFT yoluyla para göndermiş gibi yapıp 3 bin 200 lira değerinde sigara ve içki aldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Pamukkale ilçesinde tekel bayi işleten Ali Yıldız, dükkanına gelen 2 kişinin, 3 bin 200 lira değerinde sigara ve içki aldığını ve sahte EFT belgesi göstererek, ücreti banka hesabına göndermiş gibi yaptıklarını ileri sürdü.

Jandarma, şikayet üzerine, güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri şüphelileri arama için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, bölgedeki başka market ve restoranlara giderek burada da benzeri yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları iddia edildi.

Görüntülerde iş yerine giren şüphelilerin alışveriş yapması ve cep telefonunu Yıldız'a göstermesi yer alıyor.