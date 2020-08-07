FETÖ operasyonunda yakalanan 25 zanlının gözaltı işlemleri sürüyor
Adana merkezli 14 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|07 Ağustos 2020 10:15
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ağustos'ta Adana, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalanan 25 zanlının ifade işlemleri sürüyor.
Gözaltındaki zanlılardan 12'sinin aktif görevdeki askeri personel, birinin de öğretmen olduğu, şüphelilerin arasında muvazzaf yüzbaşının da bulunduğu öğrenildi.
Zanlıların örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık aramayla haberleştikleri iddia edildi.
Polis, adresinde bulunamayan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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