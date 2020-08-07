Giresun'da bir köyde karantina uygulandı
Giresun merkeze bağlı bir köyde bazı mevkiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|07 Ağustos 2020 10:34
|Yazdır
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.
Toplantıda, merkeze bağlı Orhaniye köyünün Dağtarla ve Kıran mevkilerinin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, bu süreçte, fındık hasadı gibi işlerin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde tarımsal faaliyetlere müsaade edileceği kaydedildi.
Açıklamada, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|83 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
07 Ağustos 2020 10:10
|Adalet Bakanlığı, görevde yükselme başvuruları başladı
07 Ağustos 2020 09:50
|Tapu'da yer değiştirme sonuçları açıklandı
07 Ağustos 2020 09:45
|Diyanet'ten, sınav sonucuna göre vaiz atamaları ile ilgili duyuru
07 Ağustos 2020 09:41
|Terörle mücadelenin yeni A takımı
07 Ağustos 2020 08:05
|Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: Test KİT'lerindeki arıza giderildi
06 Ağustos 2020 22:54
|Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri bir ay süreyle yasaklandı
06 Ağustos 2020 21:31
|İzmir'de Kovid-19 ile mücadele için yeni önlemler alındı
06 Ağustos 2020 21:25
|'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok
06 Ağustos 2020 20:25
|Kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye 737 bin lira ceza
06 Ağustos 2020 19:46