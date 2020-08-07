Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformundan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
|07 Ağustos 2020 10:48
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Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu (ASAP), İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, "Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına bir vefa, şiddet gören kadınlara uluslararası hukuk açısından bir teminattır. Her metin gibi mükemmel değildir. Ancak daha iyisi olana kadar bu sözleşmeye sahip çıkılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
ASAP'tan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde İstanbul Sözleşmesi üzerinde gerçekleşen tartışmaların amacını hayli aştığı ifade edildi.
Sözleşmenin ne bütün kötülüklerin anası ne de tek başına şiddet sorununu çözebilecek kabiliyette olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak sözleşme kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım, bir 'dur' çağrısıdır, bir kararlılık göstergesidir. Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına bir vefa, şiddet gören kadınlara uluslararası hukuk açısından bir teminattır. Her metin gibi mükemmel değildir. Ancak daha iyisi olana kadar bu sözleşmeye sahip çıkılması gerekir. ASAP olarak kadını aileden bağımsız ya da ailenin karşıtı değil bilakis kadın ve erkekten müteşekkil evlilik birlikteliğinin temel unsuru olarak kabul ediyoruz. Ancak şiddetin olmadığı ailelerin sağlıklı bir toplumu inşa edeceğine inanıyor ve şiddetin her çeşidini reddediyoruz. Kadına yönelik şiddetin aileyi, çocuğu ve toplumu da olumsuz etkilediğini düşünüyoruz."
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