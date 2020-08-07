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'EGO otobüsü koltuk döşemesi' anketi sonuçlandı

'EGO otobüsü koltuk döşemesi' anketi sonuçlandı
 07 Ağustos 2020 11:07
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'EGO otobüsü koltuk döşemesi' anketi sonuçlandı

EGO Genel Müdürlüğü tarafından EGO otobüslerinin koltuk döşemelerinin seçiminde vatandaşların fikrini almak amacıyla düzenlenen anket çalışması sonuçlandı.

"EGO otobüslerinde koltuk döşemeleri sizce nasıl olsun" anketine Başkentliler yoğun katılım gösterdi. Ankete katılan 18 bin 689 Başkentlinin yüzde 49'u A şıkkında yer alan döşemeyi tercih etti.

Başkentliler seçimini yaptı

EGO Genel Müdürlüğü vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde şehir içinde seyahat edebilmeleri için EGO otobüslerinin koltuk döşemelerini yenileme kararı aldı. Solo otobüslerde eskiyen ya da ekonomik ömrünü tamamlayan koltuk döşemelerini yenilemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen ankette Başkentlilere koltukların kumaş tasarımı için üç seçenek sunuldu. Kısa sürede Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği anket çalışmasına 18 bin 689 Başkentli katıldı. Ankette yüzde 49 ile A şıkkında yer alan koltuk döşemesi en fazla beğenilen kumaş tasarımı oldu. Yüzde 38 ile C şıkkı ikinci en çok beğenilen kumaş tasarımı olurken, yüzde 13 ile B seçeneğinde yer alan koltuk döşemesi ise en az beğenilen tasarım oldu.

18 bin 910 koltuk döşemesi yenilenecek

EGO Genel Müdürlüğüne ait 610 adet 2009, 2010 ve 2011 model solo otobüsteki 18 bin 910 koltuk döşemesi Başkentlilerin tercih ettiği kumaş tasarımı ile 3 ay içinde değiştirilecek. Büyükşehir Belediyesi hayatı kolaylaştıran ve insan odaklı çalışmalara imza atmayı sürdürürken, Başkentliler kendi seçtikleri koltuk tasarımı ile EGO otobüslerini kullanabilecek.

Anket Sonucu:

İhlas Haber Ajansı
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