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Şifreler kırılıyor, FETÖ çözülüyor

FETÖ'nün TSK içine sızma yöntemlerinin birer birer deşifre edilmesiyle, hain terör örgütünün kripto mensupları yakalanıyor
 07 Ağustos 2020 11:10
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Şifreler kırılıyor, FETÖ çözülüyor

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), mensuplarını Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirmek için kullandığı "avantajlı aday numarası" şifresinin çözülmesi, kripto FETÖ üyelerini deşifresinde önemli rol oynadı.

FETÖ'nün devlet kurumlarına sızma, örgüt üyelerinin kimliğini gizleme gibi amaçlarla kullandığı yöntemler birer birer çözülüyor.

İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen "avantajlı aday numarası" yöntemi, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına nasıl sızdığını ortaya koydu.

ByLock, FETÖMETRE ve ankesörlü hat gibi uygulamalardan biri olan "avantajlı aday numarası" yönteminin tespiti, kripto FETÖ üyelerine ulaşılmasını sağladı.

- 9 haneli aday numarasını şifrelemişler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK'ye örgüt üyelerini yerleştirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişiler 2004-2016 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (HAMYO) sınavlarını inceledi.

İncelemede 2005, 2011 ve 2012 yıllarında İzmir'de yapılan HAMYO mülakatlarına katılanların aday numaralarının şifrelendiği tespit edildi.

Bu yöntemle, FETÖ üyelerinin 9 haneli aday numarasının bazı hanelerindeki rakamların toplamından elde edilen sonuca göre anlaşıldığı, avantajlı numaraya sahip olanların mülakattan başarıyla geçtiği, böylece terör örgütünün kendi üyelerini askeri okula sızdırdığı belirlendi.

- Her sınav için farklı şifre kullanmışlar

Bilirkişilerce yapılan değerlendirmede, 2005 yılında yapılan HAMYO sınavına katılan adayların 9 haneli aday numaralarının 4 ve 5. hanelerindeki rakamların toplamı 1, 2, 5 ve 7 olanların avantajlı grupta yer aldığı anlaşıldı.

Örgüt, daha sonra 2 sınavda uygulayacağı şifreleri değiştirdi. HAMYO'ya girmek için 2011'de gerçekleştirlen sınavda aday numarasının 3 ve 6. hanelerinin toplamı 3, 6, 7, 8, 11 ve 12, 2012'deki sınavda ise 2, 3 ve 9. hanelerindeki rakamların toplamı 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24 olanların "avantajlı" olduğu kaydedildi.

- "Tesadüf olma ihtimali çok düşük"

Aday numaralarının bazı haneleri toplandığında belli sonuçlar verecek şekilde şifreleme yapıldığı, yöntemin tesadüf olamayacağı da bilirkişi raporunda ortaya konuldu.

Raporda, aday numaralarının örgütün şifrelemesinin dışında tesadüfi şekilde şifreye uygunluk olasılığının, Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanma ihtimalinden daha düşük olduğu ifade edildi.

Ayrıca aday numarası formüle uygun olan adayların örgütsel faaliyet kapsamı dışında olamayacağı vurgulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Haziran'da, 2004-2016 yıllarında İzmir'deki sınavlarda FETÖ mensuplarınca mülakat aday numarasının sifrelenip, bu sifre üzerinden terör örgütü mensuplarına aday numarası verilerek mülakatlarda basarılı sayılması suretiyle usulsüzlük yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İzmir merkezli 27 ildeki operasyonda yakalanan 181 şüpheliden 74'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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