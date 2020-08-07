'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız'

AK Parti Sözcüsü Çelik piyasalardaki hareketliliğe dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik, Türkiye'nin yükselmeye devam eden güç olduğunu vurgulayarak, ekonomi, dış politika, terörle mücade, iç politika, sosyal politikalarda hedeflere yürümeye devam edeceklerini de ekledi.

Çelik, ''Millet siyaseti"mize karşı "lejyoner siyaseti" ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz. Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır'' dedi.

''HÜKÜMETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR''

Sözcü Çelik, ''Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir. Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir'' açıklamasını da ekledi.

''KRİZ SENARYOLARININ ADRESİNİ BİLİYORUZ''

Çelik sözlerine şu şekilde devam etti:

''Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz. Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız''

Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur. Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz''