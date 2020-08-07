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Sınırda güvenlik güçleri teröristlere geçit vermiyor

Etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, Kilis-Suriye sınır hattında PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor
 07 Ağustos 2020 11:38
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Sınırda güvenlik güçleri teröristlere geçit vermiyor

- Gerek yurt içi gerekse yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarla adından söz ettiren güvenlik güçleri, Türkiye - Suriye sınır hattında da etkin ve kararlı mücadele örneği sergiliyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınırın diğer tarafında yuvalanan terör örgütlerine büyük darbe vuran Türkiye, teröristlere nefes aldırmıyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Suriye sınır hattında örgütsel faaliyetlere geçit vermiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yılbaşından bu yana MİT, polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda 6'sı İnterpol tarafından aranan 18 DEAŞ mensubu ile 3'ü PKK/YPG ve 7'si El-Kaide olmak üzere 28 terör örgütü üyesi, Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli de Kilis üzerinden Suriye'ye kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Aralarında çeşitli ülke vatandaşlarının bulunduğu 31 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 13'ü sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Sınırdaki bazı operasyonlar

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'teki Suriye sınırında yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'te yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan DEAŞ üyesi iki kadın yakalandı.

Kimlik kontrolünde Dağıstan uyruklu oldukları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kilis'te yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan DEAŞ üyesi iki kadın yakalandı. Kırgızistan uyruklu oldukları belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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