1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor
 07 Ağustos 2020 11:42
Yazdır
Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında, 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, 2018 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetini daha etkin hale getirmek için İŞKUR aracılığıyla "Profil Temelli Danışmanlık" modelini başlattıklarını hatırlatarak, bu sayede istihdamın artması için toplumun tüm kesimlerine hizmet ulaştırdıklarını belirtti.

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile iş ve meslek danışmanlarının branşlara ayrılarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Selçuk, bireysel eylem planlarının hazırlanarak kişilerin işgücü piyasasındaki durumlarının düzenli olarak takip edildiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, "Bu sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

- Üniversitelere yakın takip

Bakan Selçuk, üniversiteleri de yakından takip ettiklerine dikkati çekerek öğrencilere etkin bir şekilde iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin sunulması için İŞKUR Kampüs modelini yapılandırdıklarının ve 105 noktada hizmet verdiklerinin altını çizdi.

İŞKUR bünyesindeki iş kulüpleri ile kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği verdiklerini bildiren Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılı Temmuz ayı başından 2020 yılı Temmuz ayına kadar 15-24 yaş aralığındaki 35 bin 628 genç ile iş kulüpleri eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SGK kaplıca tedavisi konusunda vatandaşları uyardı
07 Ağustos 2020 07:45		 Bakan Dönmez, Somalı madencilere sevindirici haberi verdi
06 Ağustos 2020 11:41
BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı
06 Ağustos 2020 11:07		 Bedelli için istifa edene tazminat hakkı
06 Ağustos 2020 10:22
Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı
05 Ağustos 2020 12:18		 Aile Bakanlığı'ndan 'kariyer planlama' desteği
03 Ağustos 2020 10:10
Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayarak yetim veya dul aylığı alanlar!
02 Ağustos 2020 12:57		 Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
01 Ağustos 2020 12:11
Şehit eşi ama maaş alamıyor
31 Temmuz 2020 19:30		 '131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme bugün yapılacak'
29 Temmuz 2020 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:40 - Gün ortasında altın fiyatları ne durumda?12:40 - Kadroya geçirilen taşeron işçilerin iş kolu düzenlemesiyle ilgili uyarı12:39 - Hatay'da devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti12:35 - BloombergHT: Dolar 'TikTok yasağı' ile yükseldi12:30 - Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti12:17 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
12:07 - Van'da jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu12:02 - Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı11:57 - Penti Giyimin müşteri bilgileri çalındı11:54 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı11:52 - İstanbul'da toplu asker uğurlamaları yasaklandı11:50 - Resim öğretmeni cinayet izlerini fondötenle kapatmıştı, hapsi istendi
11:45 - Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı11:43 - Çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor11:42 - Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek11:38 - Sınırda güvenlik güçleri teröristlere geçit vermiyor11:33 - 'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız'
11:23 - Bakan'dan YKS tercih sürecindeki milli sporculara önemli hatırlatma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
Motorine 16 kuruş zam geliyor
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
AYD Başkanı: Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor
'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız'
Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el mi yaman bey mi yaman 1
gram altın 5
Kırgınlık 1
mart ayı 1
nurullah dal 1
menekşe 1
into the night 2
Telegram 1
onların doları varsa bizim allah'ımız var 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 memur alacak
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Kofçaz Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam