Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı.
|07 Ağustos 2020 11:45
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki düğünlerin Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmesine devam edildi.
Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dün 20.00 ile 22.00 saatlerinde düzenlenen 53 düğünde kontroller yapıldı. Denetimlerde, düğün sahipleri salgın konusunda uyarıldı.
Kontrollerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. Bir düğün salonu sahibi hakkında ise mühür bozduğu gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.
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