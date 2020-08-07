Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse
|07 Ağustos 2020 11:54
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."
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