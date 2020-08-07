Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti

KAMU BANKALARI KONUTTA FAİZ ORANINI 2. KEZ YÜKSELTTİ Kamu bankalarının 2 Haziran'da hayata geçirdiği 'avantajlı konut kredisi' paketi ikinci el konutlar için yeniden güncellendi. Buna göre, ikinci el konutlar için sunulan 0.74 vade oranı geçtiğimiz 3 hafta boyunca 0.79 olarak uygulanmıştı. Yapılan yeni düzenleme ile ikinci el konutlar için paket kapsamında faiz oranı 0.87'ye çıkarıldı.