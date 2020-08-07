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BloombergHT: Dolar 'TikTok yasağı' ile yükseldi

BloombergHT; ABD Dolarının, ABD'de yerleşiklerin TikTok ile iş yapmasının 45 gün süreyle yasaklanması ve Çinli şirketlerin borsada listelenmesine ilişkin düzenlemelerin zorlaştırılması yönünde adım atılmasının ardından önemli paralar karşısında yükseldiğini belirtti.
 07 Ağustos 2020 12:35
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BloombergHT: Dolar 'TikTok yasağı' ile yükseldi

BloombergHT; ABD Dolarının, ABD'de yerleşiklerin TikTok ile iş yapmasının 45 gün süreyle yasaklanması ve Çinli şirketlerin borsada listelenmesine ilişkin düzenlemelerin zorlaştırılması yönünde adım atılmasının ardından önemli paralar karşısında yükseldiğini belirtti.

Sydney'de Westpac Banking Corp. kıdemli Döviz stratejisti Sean Callow, "Dolar/offshore yuan paritesindeki hareket, ABD'nin Çin'e karşı adımlarının güveni daha da bozabileceğini göstermesi açısından kesinlikle dikkat çekici. Dolar en azından bir ölü kedi sıçraması için kesinlikle çok geç kaldı." dedi.
Memurlar.Net
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