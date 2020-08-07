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Hatay'da devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi.
|07 Ağustos 2020 12:39
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi.
Narlıhopur Mahallesi'nde, tarlada çalışan babasına yemek götürmek için yola çıkan Halil İbrahim Kuru (17) idaresindeki traktör sulama kanalına devrildi.
Traktörün altında kalan Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuru'nun cesedi, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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