PKK'dan kaçan terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir teröristin, Şırnak'ta hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
|07 Ağustos 2020 13:10
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütten kaçışlar da sürüyor.
Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir terörist daha Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020
Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CtDOy1Iy2G
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