Diyarbakır annelerinden PKK ve HDP'ye tepki

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 340. gününe girdi.

HDP il binasındaki partililere tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP" sloganı attı.

Annelerden Solmaz Övünç, 340 gündür eylemlerini sürdürdüklerini, oğlunu terörün elinden kurtaracağını söyledi.

Oğlunu HDP ve PKK için büyütmediğini kaydeden Övünç, evladının küçük olduğunu, kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti.

Kurban Bayramı'nı da oğlundan ayrı geçirdiğini ifade eden Övünç, şöyle konuştu:

"Oğlumu almadan buradan gitmem, oğlumu onlara yem etmem. Baran oğlum, sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Yavrumu HDP kandırıp götürdü. HDP Diyarbakır il binasına getirip bir ay tuttular. Vekiller neredesiniz? Çocuklarınızı kolejde, özel okulda okutuyorsunuz. Onlarda Kürtlük yok Kürt varsa o da biziz."

Baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşmak amacıyla başlattıkları eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Her türlü zorluğa rağmen evlat nöbetini sonlandırmadıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Canımızı bizden kopardılar. Bunlarda vicdan ve merhamet olsa bunu yapmazlar. Evimizi yıktılar. Bu çocukların üzerinden siyaset olur mu? Aralarında 10 yaşında çocuk var. Allah korkusu olsaydı bunu yaparlar mıydı? 5 senedir hayatı bize zindan ettiler. 10 bayram geçti, evimizde bayram yapmadık. Ölsek bile cenazemiz burada gömülecek. Çocukların üzerinden kimse siyaset yapamaz. Canlarımız için burada oturduk. Artık yeter, sesimizi duysunlar."