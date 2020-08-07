Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Ağustos'ta 1, 11 Ağustos'ta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
|07 Ağustos 2020 13:42
|Yazdır
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi yapılacak ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Salı günkü ilk ihalede ise 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede de 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara 'PCR testi' uyarısı
07 Ağustos 2020 13:41
|İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
07 Ağustos 2020 12:04
|Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
07 Ağustos 2020 12:02
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı
07 Ağustos 2020 11:54
|İstanbul'da toplu asker uğurlamaları yasaklandı
07 Ağustos 2020 11:52
|Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı
07 Ağustos 2020 11:45
|Yeni AKM inşaatının yüzde 57'si tamamlandı
07 Ağustos 2020 11:21
|Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı
07 Ağustos 2020 11:06
|Giresun'da bir köyde karantina uygulandı
07 Ağustos 2020 10:34
|83 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
07 Ağustos 2020 10:10