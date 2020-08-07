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Adana'da devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Adana'da devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
|07 Ağustos 2020 13:46
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Adana'nın Kozan ilçesinde, devrilen kepçenin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Özel bir şirkette çalışan Rıfat Aydoğdu (30) idaresindeki kepçe, Akçalıuşağı Mahallesi Kertil mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.
Kepçenin altında kalan operatör Aydoğdu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydoğdu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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