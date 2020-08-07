İnce, parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır?
|07 Ağustos 2020 13:43
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Muharrem İnce önderliğine siyasi arenaya bir yeni parti daha geliyor. Bununla birlikte İnce ile ilgili kamuoyu araştırmaları hız kazandı. Anket şirketi Ada Araştırma, son anketinde İnce'nin siyasi partilerden oy alma potansiyelini mercek altına aldı. Anketten İnce'yi sevindiren, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı.
İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile uzun süren parti içi mücadelesinde istediği sonucu alamayınca çözümü yeni parti kurmakta buldu. Doğaldır ki, İnce'nin gelecek seçimde alacağı oy şimdiden merak konusu..
Ada Araştırma İnce'nin oyunu sordu
Ada Araştırma, ankete katılanlara "Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" diye soruldu.
İnce'ye oy vereceklerin büyük çoğunluğunın daha önce CHP'ye oy verdiğinin görülmesi dikkat çekti.
CHP'de çoğunluk Muharrem İnce'ye sıcak bakıyor
CHP'ye oy veren seçmenlerden yüzde 30'u Muharrem İnce'ye "Oy veririm" derken, yüzde 28,8'i de "Belki oy veririm" dedi. CHP'lilerin sadece yüzde 41,2'si "Oy vermem" dedi.
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