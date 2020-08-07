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30 kuruşluk kavanoz kapağı için sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde çekilen görüntü, şaşkına çevirdi.
 07 Ağustos 2020 13:59
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30 kuruşa satıldığı iddia edilen kavanoz kapağını kapışan vatandaşlar, corona virüsü dinlemeyerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde çekilen görüntü, şaşkına çevirdi. 30 kuruşa satıldığı iddia edilen kavanoz kapağını kapışan vatandaşlar, korona virüsü dinlemeyerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Yeşilova Mahallesinde bulunan bir süpermarketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre 30 kuruşa satılacağı öğrenilen kavanoz kapakları için vatandaşlar ürünün bulunduğu reyona koşturdu. Bir anda ürünler kapışmaya başlayan vatandaşlar birbirlerine girerken, korona virüsü unutup sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kapışılan ürün, mağaza reyonunda saniyeler içerisinde tükenirken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

O anlar kaydedildi

Öte yandan vatandaşların korona virüs ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kavanoz kapağı için birbirlerine girdiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların ürünleri kapışması ve meydana gelen kargaşa görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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