Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
|07 Ağustos 2020 14:15
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MSB: Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
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