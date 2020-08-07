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Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
 07 Ağustos 2020 14:15
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Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

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