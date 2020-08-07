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Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi

Muğla'da aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi.
 07 Ağustos 2020 15:20
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Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki Geçici Hayvan Bakımevinde uzman veteriner hekimlerle 13 ilçenin taleplerine cevap verilmeye çalışıldığı belirtildi.

Deri nakli yapılan köpeğin Marmarisli hayvanseverler tarafından bakımevine ulaştırıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçirdiği kaza sonucu ön sağ ayağı deriyle beraber ağır doku kaybına uğramış ve hayati tehlikesi bulunan 4 aylık yavru sokak köpeği ameliyata alındı. Uzman veteriner hekimler tarafından köpeğin sırtındaki deri dokusundan bir parça alınarak, ön bacağa nakledildi."

Açıklamada, operasyonun ardından bir süre yoğun bakımda tutulan köpeğin sağlığına kavuştuğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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