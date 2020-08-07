Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Maliye Bakanı Albayrak'a destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir
|07 Ağustos 2020 14:23
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.
Oktay, sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Sözleşme değil, kanunlar kadını korur'
07 Ağustos 2020 14:38
|Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
07 Ağustos 2020 14:24
|İnce, parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır?
07 Ağustos 2020 13:43
|'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız'
07 Ağustos 2020 11:33
|AK Parti'li kadınlardan Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu
07 Ağustos 2020 10:08
|Protokol krizi haberlerine Belediye Başkanı'ndan tepki
07 Ağustos 2020 09:55
|Davutoğlu: Ben hiçbir zaman kendimi sağcı olarak görmedim
07 Ağustos 2020 09:48
|Cemal Enginyurt o sözlerine açıklık getirdi
07 Ağustos 2020 08:45
|Fahrettin Koca: Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz
07 Ağustos 2020 08:43
|Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' tavrı netleşiyor! 'Gitme, kal' demeyecek
07 Ağustos 2020 08:13