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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
|07 Ağustos 2020 14:37
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Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde bulunan evinde buzdolabından su almaya çalışan Fatma Toprak (35) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Toprak, 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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