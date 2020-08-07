1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Bahçeli'nin Akşener'e daveti makul bir davettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
 07 Ağustos 2020 14:41
Yazdır

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİASI

Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.

Hele hele HDP'yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.

Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
26 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi
07 Ağustos 2020 15:20		 'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'
07 Ağustos 2020 15:09
'Sözleşme değil, kanunlar kadını korur'
07 Ağustos 2020 14:38		 Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
07 Ağustos 2020 14:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Maliye Bakanı Albayrak'a destek
07 Ağustos 2020 14:23		 İnce, parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır?
07 Ağustos 2020 13:43
'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız'
07 Ağustos 2020 11:33		 AK Parti'li kadınlardan Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu
07 Ağustos 2020 10:08
Protokol krizi haberlerine Belediye Başkanı'ndan tepki
07 Ağustos 2020 09:55		 Davutoğlu: Ben hiçbir zaman kendimi sağcı olarak görmedim
07 Ağustos 2020 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - Adalet Bakanlığı yeni mobil uygulamaları hayata geçirdi16:07 - MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi16:04 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi15:57 - Avrupa'ya tanıtmak istediği 'Doğan'ı trenle Fransa'ya götürdü15:57 - Yargıtay, 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu olduğuna hükmetti15:49 - Merkez Bankası rezervleri geçen hafta azaldı
15:42 - Sosyal medyadan paylaştı... Fotoğraftaki mandal yakalanmasına neden oldu15:31 - Kastamonu'da genel kurullar virüs nedeniyle 3 ay daha ertelendi15:22 - Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan videosunu kaldırttı15:20 - Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi15:17 - Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de başlayacak15:09 - 'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'
15:04 - TOGG, 10 küresel şirketle gizlilik anlaşması imzaladı15:03 - Sağlıkçıların eylemine katılan, belediye başkanına sosyal mesafe cezası14:59 - 'Göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor'14:51 - Düğün, nişan, kına, sünnet vb. etkinliklerde denetim yapılacak14:43 - Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
14:41 - Erdoğan: Bahçeli'nin Akşener'e daveti makul bir davettir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Motorine 16 kuruş zam geliyor
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
michael reiziger 1
peynirli muz kızartması 1
kullanmak 2
diş çürüğü 2
dişçi koltuğu 1
cuma namazı 1
dert babası 1
nurullah dal 1
kırmızı kart 1
gökhan gönül 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam