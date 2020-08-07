Erdoğan: Bahçeli'nin Akşener'e daveti makul bir davettir
|07 Ağustos 2020 14:41
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİASI
Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.
BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI
Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.
Hele hele HDP'yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.
Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.
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