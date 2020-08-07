'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'
|07 Ağustos 2020 15:09
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu milletin tarihin içinden akıp gelen büyük idealini ve iddialarını taşımaya devam edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim, umut ve inancımızı artıralım." ifadelerini kullandı.
Ünal, Twitter hesabından, "Türkiye'ye güveniyorum" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
18 yıldır yaşanan her zorlukta, bu durumu AK Partiden kurtulma fırsatı olarak görenlerin, bugün tüm dünyanın yaşadığı küresel salgından kaynaklanan zorlukları ve dövizdeki hareketliliği fırsat olarak görüp yine umutlandıklarını belirten Ünal, şöyle devam etti:
"Her seferinde olduğu gibi milletimizin güvenini yaralamak, umudunu kırmak için harekete geçtiler. Evet, tüm dünya ile birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. Bu tür zamanlarda kaygılanmak, endişe duymak normal. Bu yönde kaygılar dile getirilebilir. Fakat geçmişe dönüp baktığımızda 18 yıldır 'her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız' lobisi hiç durmadı. Nelere umut bağlamadılar ki. Her seferinde 'bu defa kurtulacağız' dediler ve biz her seferinde kararlılıkla inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük."
Ünal, geçmişte "ordu göreve" pankartları açanların, kapatma davası ile "bu sefer tamam" diyenlerin, 27 Nisan e-muhtırasını alkışlayanların, Gezi'de "altı ay alışveriş yapmayın ekonomi çöksün" açıklaması yapanların, FETÖ'nün yargı darbesinden medet umanların, MİT tırları operasyonu ile Türkiye'yi savaş suçlusu ilan etmeye kalkışanların, 15 Temmuz'a bel bağlayanların, Suriye'de PYD/YPG'ye "arkadaşlar" diyenlerin, sınırları güvence altına almak, toprak bütünlüğünü korumak için yapılan harekatlarda hezimet yaşamalarını bekleyenlerin, Libya'da darbecilerin yanında duranların ve Mavi Vatan'da Yunan tezlerini savunanların hep hayal kırıklığına uğradıklarını vurguladı.
"Biz inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük." ifadesini kullanan Ünal, şunları kaydetti:
"Şimdi dövizdeki artışa bel bağlayanlar yine hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bunlara öneriniz ne diye sorsak, ekonomi için IMF'yi adres gösterecekler ve 'Türkiye olarak iddialarınızdan vazgeçin' diyecekler. Biz bu milletin tarihin içinden akıp gelen büyük idealini ve iddialarını taşımaya devam edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim, umut ve inancımızı artıralım."
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