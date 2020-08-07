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Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan videosunu kaldırttı

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabına telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.
 07 Ağustos 2020 15:22
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Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan videosunu kaldırttı

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabına telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.

Fenerbahçe'nin dün transferini açıkladığı Mert Hakan Yandaş'ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları ve youtube'dan yayımlanan videoda, Yandaş'ın Süper Lig'de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı. Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe'ye telif hakkı atarak, görselleri youtube hesaplarından kaldırttı.
İhlas Haber Ajansı
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