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Kastamonu'da genel kurullar virüs nedeniyle 3 ay daha ertelendi

Kastamonu'da genel kurulların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ay daha ertelendiği bildirildi
 07 Ağustos 2020 15:31
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Kastamonu'da genel kurullar virüs nedeniyle 3 ay daha ertelendi

Kastamonu'da genel kurulların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ay daha ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, açık ve kapalı alanlarda bir araya gelinilmesi ve yakın teması engellemek için yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Genel kurulların 17 Nisan'da alınan karar gereği 31 Temmuz'a kadar ertelendiği hatırlatılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde tarımsal amaçlı kooperatiflerle üretici örgütlerinin genel kurullarının salgın yüzünden 3 ay daha ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kooperatif ve birliklerden IPARD II 9. Etap Hibe Programı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne başvuruda bulunan ve genel kurul kararı almaları zorunlu olanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki kurallara göre genel kurullarını yapabileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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