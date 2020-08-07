Kastamonu'da genel kurullar virüs nedeniyle 3 ay daha ertelendi
|07 Ağustos 2020 15:31
|Yazdır
Kastamonu'da genel kurulların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ay daha ertelendiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, açık ve kapalı alanlarda bir araya gelinilmesi ve yakın teması engellemek için yeni tedbirler alındığı belirtildi.
Genel kurulların 17 Nisan'da alınan karar gereği 31 Temmuz'a kadar ertelendiği hatırlatılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde tarımsal amaçlı kooperatiflerle üretici örgütlerinin genel kurullarının salgın yüzünden 3 ay daha ertelendiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu kooperatif ve birliklerden IPARD II 9. Etap Hibe Programı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne başvuruda bulunan ve genel kurul kararı almaları zorunlu olanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki kurallara göre genel kurullarını yapabileceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gaziantep'teki insan yoğunluğu ürkütüyor
07 Ağustos 2020 16:18
|PAÜ Rektörü eşini üniversitede yükseltme ısrarı sürüyor
07 Ağustos 2020 13:55
|'EGO otobüsü koltuk döşemesi' anketi sonuçlandı
07 Ağustos 2020 11:07
|Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı
06 Ağustos 2020 23:30
|Girmana Kanyonu doğaseverleri bekliyor
06 Ağustos 2020 20:39
|Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti
06 Ağustos 2020 20:18
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
06 Ağustos 2020 20:14
|Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı
06 Ağustos 2020 19:10
|Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi
06 Ağustos 2020 18:59
|Pazarcı teyzeden valiye ders niteliğinde sözler
06 Ağustos 2020 18:24