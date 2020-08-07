1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi
 07 Ağustos 2020 15:49
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 50 milyar 926 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

31.05.2019

20.517

75.038

95.555

28.06.2019

22.853

73.544

96.397

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

29.08.2019

25.709

75.796

101.505

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

25.10.2019

26.481

78.504

104.985

29.11.2019

26.475

78.274

104.749

27.12.2019

25.079

81.240

106.319

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

08.05.2020

34.684

51.149

85.833

15.05.2020

35.535

48.894

84.429

22.05.2020

36.812

55.595

92.407

29.05.2020

36.667

54.360

91.027

26.06.2020

38.821

51.417

90.238

03.07.2020

39.160

51.344

90.504

10.07.2020

40.425

49.611

90.036

17.07.2020

40.229

49.230

89.459

24.07.2020 42.105 50.926 93.031
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
07 Ağustos 2020 14:43		 Borsa, güne düşüşle başladı
07 Ağustos 2020 13:30
BloombergHT: Dolar 'TikTok yasağı' ile yükseldi
07 Ağustos 2020 12:35		 Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
07 Ağustos 2020 12:17
Temmuzda en fazla reel getiri külçe altında oldu
07 Ağustos 2020 10:59		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
06 Ağustos 2020 18:29
Çeyrek altın günü 785 TL'den tamamladı
06 Ağustos 2020 17:39		 Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
06 Ağustos 2020 17:22
Dolar durmuyor: Günü 7,29 TL'den tamamladı
06 Ağustos 2020 17:14		 Analistler altındaki yükselişe ne dedi?
06 Ağustos 2020 16:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - Gaziantep'teki insan yoğunluğu ürkütüyor16:11 - Adalet Bakanlığı yeni mobil uygulamaları hayata geçirdi16:07 - MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi16:04 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi15:57 - Avrupa'ya tanıtmak istediği 'Doğan'ı trenle Fransa'ya götürdü15:57 - Yargıtay, 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu olduğuna hükmetti
15:49 - Merkez Bankası rezervleri geçen hafta azaldı15:42 - Sosyal medyadan paylaştı... Fotoğraftaki mandal yakalanmasına neden oldu15:31 - Kastamonu'da genel kurullar virüs nedeniyle 3 ay daha ertelendi15:22 - Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan videosunu kaldırttı15:20 - Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi15:17 - Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de başlayacak
15:09 - 'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'15:04 - TOGG, 10 küresel şirketle gizlilik anlaşması imzaladı15:03 - Sağlıkçıların eylemine katılan, belediye başkanına sosyal mesafe cezası14:59 - 'Göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor'14:51 - Düğün, nişan, kına, sünnet vb. etkinliklerde denetim yapılacak
14:43 - Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Motorine 16 kuruş zam geliyor
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1
menekşe 1
cuma namazı 1
kullanmak 2
michael reiziger 1
05.08.2020 kopenhag vs başakşehir maçı 1
dünya sivaslılar günü 1
mehmet kurtuluş 1
geldim geldim 1
tuğba ekinci 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programı ilanı
MEB Proje Kapsamında Mali Yönetim ve Satın Alma Uzmanı Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 memur alacak
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam