Merkez Bankası rezervleri geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 50 milyar 926 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):