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Avrupa'ya tanıtmak istediği 'Doğan'ı trenle Fransa'ya götürdü

Fransa'da yaşayan ve oto alım satım işi yapan Selim Gümüş: Bende memleket hastalığı var. Tofaş bizim milli gururumuz. Bununla bütün Avrupa'yı gezeceğim
 07 Ağustos 2020 15:57
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Fransa'da yaşayan Aksaraylı Selim Gümüş, Avrupa'ya tanıtmak istediği Tofaş Doğan marka otomobilini, Edirne'den trene yükleyerek yola çıktı.

Fransa'nın İsviçre sınırındaki Mulhouse şehrinde 1990'dan bu yana yaşayan ve oto alım satım işi yapan Selim Gümüş, "Milli gururumuz." dediği Tofaş markasını Avrupa'ya tanıtmaya karar verdi.

Memleketi Aksaray'dan 3 hafta önce 1996 model Doğan serisi otomobil satın alan Gümüş, evrakını hazırladığı aracı, trenle Avrupa'ya götürmek için Edirne Garı'na geldi.

Edirne'den "arabalı tren" ile Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'yı geçerek son durak Avusturya'nın Villach kentine varacak olan Gümüş, oradan kara yoluyla Mulhouse şehrine ulaşarak yolculuğunu tamamlayacak.

-"Heyecan duyuyorum"

Gümüş, AA muhabirine, otomobilini, gümrüklerde sorun yaşamamak için trenle götürmeyi tercih ettiğini söyledi.

Yerli bir otomobili Avrupa'ya götürmenin heyecanını yaşadığını, Türk arabasını herkese tanıtmak istediğini ifade eden Gümüş, "İnşallah sağ salim gideriz, Avrupa'ya da arabamızı tanıtırız. Arkada da 'Bana her yer Aksaray.' yazıyor. İnşallah bütün Avrupa'yı gezeceğim bununla. Geri getirmeyeceğim, orada bırakacağım. Garaj plakalarıyla süreceğim." dedi.

Gümüş, otomobil için ailesini Fransa'da bırakıp uçakla Türkiye'ye geldiğini, aracını aldıktan sonra yurt dışına çıkabilmek için yeşil kart sigortası yaptırdığını belirtti.

Memleketini çok sevdiğini anlatan Gümüş, "Bende memleket hastalığı var. Tofaş bizim milli gururumuz. Bununla bütün Avrupa'yı gezeceğim. Aracıma komple modifiye ve boya yapılmış. Çelik jantlı ve motor da rektifiye edilmiş. Normal motorları 80 beygir, biz 140 beygire kadar yükselttik. Amacımız hız değil Avrupa'yı gezip aracımızı tanıtmak. Seneye inşallah yeni bir araba götüreceğim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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