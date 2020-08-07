1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığı yeni mobil uygulamaları hayata geçirdi

Adalet Bakanlığı, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri telefon ve tablete taşıdı
 07 Ağustos 2020 16:11
Yazdır
Adalet Bakanlığı yeni mobil uygulamaları hayata geçirdi

Adalet Bakanlığı, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri telefon ve tablete taşıdı. Kullanıcılar yeni mobil uygulamalar ile kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini ve tarafları görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek.

Adalet Bakanlığı, mobil ortamda verdiği hizmetlere yenilerini daha ekledi. Bakanlık mühendislerince tamamen yerli imkanlarla yeni mobil uygulamalar hayata geçirildi. Bakanlık arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri daha rahat takip etmeleri için Arabulucu Portal, Bilirkişi Portal ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamalarını başlattı. Arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler, İOS ve Android işletim sistemi bulunan cihazlarına uygulamayı ücretsiz indirip şifreyle giriş yapabilecek.

Arabuluculuk Mobil ve Uzlaştırmacı Mobil uygulamaları sayesinde kullanıcılar kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek. Ayrıca dosya geldiğinde bildirim alabilecek. Uygulamalar ile taraf bilgileri, dosyaya ait evraklar mobil cihazlara indirilebilecek. Her iki uygulamada kişisel bilgilerin güncellenmesi, ek süre, SEGBİS görüşme ve görevden çekilme taleplerinin yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

Bilirkişi Mobil uygulaması ile de bilirkişiler dosya geldiğinde bildirim alabilecek, dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemi ile birlikte evrakları mobil cihazlarına indirecek. Yine kişisel bilgilerini güncellenmesi, ek süre ve görevden çekilme talebi ile hazırlanan bilirkişi raporunun mobil üzerinden gönderilmesi de yakın zamanda uygulama üzerinden yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı daha önce de yine kendi personeli tarafından geliştirilen Avukat Portal, Celse, Vatandaş Portal, e-Adalet, Kurum Portal, Bilirkişi Portal, Arabulucu Portal, Uzlaştırmacı Portal ve SMS Bilgi Sistemi gibi uygulamaları da hayata geçirmişti. Bu uygulamaların güncellemesi ve güvenliği de tamamen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
07 Ağustos 2020 16:04		 Sağlıkçıların eylemine katılan, belediye başkanına sosyal mesafe cezası
07 Ağustos 2020 15:03
Düğün, nişan, kına, sünnet vb. etkinliklerde denetim yapılacak
07 Ağustos 2020 14:51		 Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
07 Ağustos 2020 13:42
THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara 'PCR testi' uyarısı
07 Ağustos 2020 13:41		 İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
07 Ağustos 2020 12:04
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı
07 Ağustos 2020 11:54		 İstanbul'da toplu asker uğurlamaları yasaklandı
07 Ağustos 2020 11:52
Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı
07 Ağustos 2020 11:45		 Yeni AKM inşaatının yüzde 57'si tamamlandı
07 Ağustos 2020 11:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - Gaziantep'teki insan yoğunluğu ürkütüyor16:11 - Adalet Bakanlığı yeni mobil uygulamaları hayata geçirdi16:07 - MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi16:04 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi15:57 - Avrupa'ya tanıtmak istediği 'Doğan'ı trenle Fransa'ya götürdü15:57 - Yargıtay, 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu olduğuna hükmetti
15:49 - Merkez Bankası rezervleri geçen hafta azaldı15:42 - Sosyal medyadan paylaştı... Fotoğraftaki mandal yakalanmasına neden oldu15:31 - Kastamonu'da genel kurullar virüs nedeniyle 3 ay daha ertelendi15:22 - Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan videosunu kaldırttı15:20 - Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi15:17 - Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de başlayacak
15:09 - 'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'15:04 - TOGG, 10 küresel şirketle gizlilik anlaşması imzaladı15:03 - Sağlıkçıların eylemine katılan, belediye başkanına sosyal mesafe cezası14:59 - 'Göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor'14:51 - Düğün, nişan, kına, sünnet vb. etkinliklerde denetim yapılacak
14:43 - Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Motorine 16 kuruş zam geliyor
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
michael reiziger 1
dişçi koltuğu 1
mart ayı 1
menekşe 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 2
onların doları varsa bizim allah'ımız var 1
Jose ernesto sosa 1
gökhan gönül 1
into the night 2
mehmet kurtuluş 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programı ilanı
MEB Proje Kapsamında Mali Yönetim ve Satın Alma Uzmanı Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 memur alacak
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam