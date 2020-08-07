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Gaziantep'teki insan yoğunluğu ürkütüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerden biri olan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu ürkütüyor
 07 Ağustos 2020 16:18
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Gaziantep'teki insan yoğunluğu ürkütüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerden biri olan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu ürkütüyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Günlük 3 bini bulan cezalara rağmen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan Gaziantepliler, kentin merkezi alanlarına adeta akın etti. Kameralara yansıyan insan yoğunluğunun görüntüsü ise korona virüse adeta davetiye çıkartan cinstendi. Ne korona virüs ne sıcaklık ne de cezalara aldırış etmeyen kent sakinleri maske kuralına kısmen uysa da sosyal mesafeyi hiçe sayıyor.
İhlas Haber Ajansı
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