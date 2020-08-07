Yeni vaka sayısı üç gündür 1000'den fazla
|07 Ağustos 2020 20:31
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Sağlık Bakanlığı 7 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.
Son 24 saatte 1028 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı. http://covid19.saglik.gov.tr ifadelerini kullandı.
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