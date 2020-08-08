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İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!

Erciyes Üniversitesinin ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ders verme tecrübesini tek dersle sınırlandırdı!
 08 Ağustos 2020 00:03
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İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!

09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girmesiyle birlikte yükseköğretim kurumları doğrudan ve kontrole tabi tutulmaksızın ilanlarını yayımlamaya başladılar.

Kişiye özel ilanın her çeşidini ve yöntemini sizlerle paylaştığımızı düşünürken, yeni ve farklı bir örneği bu defa Erciyes Üniversitesi keşfetti!

Erciyes Üniversitesinin 05 Ağustos 2020 tarihli ilanına baktığımızda Rektörlük/Güzel Sanatlar Bölümüne alınacak Öğretim Görevlisi kadro ilanında "Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Geleneksel Türk Sanatı ve Estetiği Dersi Verme Deneyimine Sahip Olmak" özel şartı bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Bölümüne verilen ilanda Müzik ve Sahne Sanatları, Resim, Görsel İletişim ve Tasarım gibi bölüm mezunları varken "Sanat Tarihi" alanında lisans ve yüksek lisans mezunlarına şans verilmesi zaten soru işareti iken, "Geleneksel Türk Sanatı ve Estetiği Dersi Verme Deneyimine Sahip Olmak" şartı ilanı kişiye özel hale getirmiştir. Mezkür Yönetmeliğin 6 maddesinin 5 nci fıkrasında belirli bir adayı tanımlayan özel şart konulamayacağı, ayrıca ilgili maddenin 6 ncı fıkrasında tecrübenin de hangi öğrenim düzeyinden sonra olduğunun açıkça belirtilmesi istenilirken görüldüğü gibi ilan şartında bu hususlara da riayet edilmemiştir.

Yükseköğretim kurumları tarafından öğretim görevlisi kadrolarında deneyim istenilmesi özellikle "ders verme deneyimi" elbette nitelikli hizmet beklentisinin gereğidir. Fakat tanımlanmış "tek bir ders" üzerinden deneyim istenilmesi yukarıda açıklanan hususlara göre yasal olmadığı gibi etik de değildir. Mevcut haliyle ilana kaç kişinin başvuracağını tahmin etmeye herhalde gerek yoktur!

Son olarak, kişiye özel ve yasal olmayan şartlarla akademik personel temin etme düzeninin nereye ve ne zamana kadar gideceğini bilemiyoruz. Ancak, ümidimizi diri tutarak, sizlere bu mecradan gücümüz yettiğince yazmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz!

Memurlar.Net - Özel

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