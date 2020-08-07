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Karantinadan kaçtı, polise yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin sürücüsü Cihan B.'nin koronavirüslü vakayla temas ettiği için evinde karantina altında olması gerektiği ortaya çıktı. 3 bin150 lira para cezası kesilen sürücü, yeniden 14 gün süreyle karantinaya alındı
 07 Ağustos 2020 16:46
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Karantinadan kaçtı, polise yakalandı

Şanlıurfa Hilvan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında,

Cihan B.'nin sürücüsü olduğu otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, Cihan B. hakkında koronavirüslü vakayla temas ettiği için 14 gün süreyle karantina kararı olduğu ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği için 3 bin150 lira para cezası yazılan Cihan B., çağırılan sağlık görevlilerine teslim edilerek, evine gönderildi. Cihan B., yeniden 14 gün süreyle karantinaya alındı.
DHA
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